У Чернівцях обікрали квартиру народного депутата України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, повідомлення про крадіжку з квартири одного з народних депутатів Верховної Ради України надійшло до чергової частини УМВС в Чернівецькій області 14 листопада.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться заходи щодо розкриття цього злочину та затримання зловмисника.

Міліція звертається до громадян з проханням, кому відома будь-яка інформація щодо скоєного, повідомити на спецлінію «102».

Міліція встановлює особу, яка викрала майно у народного депутата.

