У Криму представили в.о. начальника Главка міліції

Наказом Міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка виконуючим обов'язки начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим призначений генерал-майор міліції Валерій Радченко. До цього він очолював севастопольську міліцію.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Представити нового керівника особовому складу прибув заступник Міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк.

Заступник Міністра оголосив присутнім наказ МВС України, згідно з яким виконуючим обов'язки начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим призначений генерал-майор міліції Валерій Радченко.

Заступник міністра окремо окреслив пріоритетні завдання, які сьогодні ставить керівництво держави і МВС перед органами внутрішніх справ та зазначив, що належне їх виконання сприятиме ефективній боротьбі зі злочинністю та відновленню довіри населення до міліції.

У свою чергу, Валерій Радченко подякував за проявлену довіру і висловив переконання у безумовному виконанні завдань, покладених на міліцію державою та народом.