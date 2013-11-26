Студентка впала, спускаючись з вікна по простирадлам

25 листопада з приймального відділення міської лікарні до міліції міста Кременчук надійшло повідомлення про госпіталізацію 16-річної дівчини, у якої медики виявили чисельні травми, характерні при падінні з висоти.

Про це повідомили в прес-службі Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області.

Під час слідчо-оперативних заходів, правоохоронці з’ясували, що студентка одного з професійних училищ Кременчука намагалась спуститися з вікна четвертого поверху гуртожитку по простирадлам, але між другим та першим поверхами не втрималась і впала.

Медики визначили попередній діагноз: закрита черепна мозкова травма, струс головного мозку, перелом променевої кістки та відділу хребта. На даний час дівчина перебуває на лікуванні в травматологічному відділенні лікарні.

Міліція закликає громадян не робити необдуманих вчинків.