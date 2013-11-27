У МВС підбили підсумки чемпіонату відомства з плавання

У Міністерстві внутрішніх справ України підбили підсумки чемпіонату відомства з плавання. У змаганнях взяли участь 62 правоохоронці з 18 структурних підрозділів апарату міністерства. Про це 27 листопада під час проведення наради керівного складу МВС України повідомив начальник департаменту кадрового забезпечення Михайло Дивак.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС.

Між тим, начальник відділу фізичної культури та спорту МВС України Володимир Новохатній розповів нам про те, що в програму змагань з плавання були включені запливи на 50 метрів для першої та другої вікових груп – це чоловіки та жінки до 35 років і тих, хто переступив цей віковий рубіж. Організована була також естафета 4x25 метрів.

Яскравим підтвердженням слів головного організатора заходу Володимира Новохатнього, може слугувати той факт, що з гідним результатом 50-метрову дистанцію серед чоловіків віком понад 35 років здолав заступник начальника інспекторського управління Головного штабу МВС України Костянтин Бушуєв. «Його результат – 27,9 секунди, що цілком заслуговує на виконання нормативу кандидата у майстри спорту. Цей керівник також особистим прикладом надихає підлеглих на виконання не лише повсякденних службово-бойових завдань, але й на досягнення високих результатів у спорті», - додав Володимир Новохатній.

У свою чергу самі переможці чемпіонату, старший інспектор Робочого апарату Укрбюро Інтерпол Олена Решетова і старший слідчий з особливо важливих справ Головного слідчого управління Сергій Шайхет зізналися в тому, що переможцями подібних змагань стати просто так неможливо.

Правоохоронці зазначають, що для цього потрібно щодня або хоча би через день посилено займатися фізичною підготовкою.