У МВС підбили підсумки чемпіонату відомства з плавання

15:13, 27 листопада 2013
Кримінал
0 0

Змагалися 62 правоохоронці

У Міністерстві внутрішніх справ України підбили підсумки чемпіонату відомства з плавання. У змаганнях взяли участь 62 правоохоронці з 18 структурних підрозділів апарату міністерства. Про це 27 листопада під час проведення наради керівного складу МВС України повідомив начальник департаменту кадрового забезпечення Михайло Дивак.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС.

Між тим, начальник відділу фізичної культури та спорту МВС України Володимир Новохатній розповів нам про те, що в програму змагань з плавання були включені запливи на 50 метрів для першої та другої вікових груп – це чоловіки та жінки до 35 років і тих, хто переступив цей віковий рубіж. Організована була також естафета 4x25 метрів.

Яскравим підтвердженням слів головного організатора заходу Володимира Новохатнього, може слугувати той факт, що з гідним результатом 50-метрову дистанцію серед чоловіків віком понад 35 років здолав заступник начальника інспекторського управління Головного штабу МВС України Костянтин Бушуєв. «Його результат – 27,9 секунди, що цілком заслуговує на виконання нормативу кандидата у майстри спорту. Цей керівник також особистим прикладом надихає підлеглих на виконання не лише повсякденних службово-бойових завдань, але й на досягнення високих результатів у спорті», - додав Володимир Новохатній.

У свою чергу самі переможці чемпіонату, старший інспектор Робочого апарату Укрбюро Інтерпол Олена Решетова і старший слідчий з особливо важливих справ Головного слідчого управління Сергій Шайхет зізналися в тому, що переможцями подібних змагань стати просто так неможливо.

Правоохоронці зазначають, що для цього потрібно щодня або хоча би через день посилено займатися фізичною підготовкою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter