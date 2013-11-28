У Каневі п’яний чоловік «замінував» міськраду

У місті Канів Черкаської області ввечері 27 листопада невідомий зателефонував до міліції та повідомив, що заміновано місцевий Будинок рад.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків громадськістю у Черкаській області, до Будинку рад, у якому знаходяться Канівська міська та районна ради, а також Канівська райдержадміністрація, прибули працівники канівської міліції, рятувальники та карета швидкої допомоги, з приміщення евакуювали 60 осіб. З Черкас прибули вибухотехніки, які оглянули приміщення та прилеглу територію, але ні вибухових пристроїв, ні вибухових речовин не виявили.

Протягом кількох годин Міліціонери встановили, що неправдиве повідомлення про замінування зробив 26-річний непрацюючий місцевий житель, який вирішив розважитись, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Номери телефонів держустанов чоловік знайшов в Інтернеті.

Слідчим відділенням Канівського міського відділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху), санкція якої передбачає покарання від 2 до 6 років позбавлення волі.