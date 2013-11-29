Дві жінки віддали телефонним шахраям 6 тис. грн
08:41, 29 листопада 2013Кримінал
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Представилися банкірами
У Рівному телефонні шахраї, представившись працівниками банку виманили у двох жінок 6 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Рівненські області, невідомі особи під час телефонної розмови представились працівниками одного з банків та попросили потерпілих повідомити реквізити банківської картки.
Зловмисники використали отриману інформацію та заволоділи грошима.
Шахраї заволоділи коштами 28-річної рівнянки Наталії в сумі понад одна тисяча гривень та 37-річної місцевої жительки Тетяни в сумі близько п’яти тисяч гривень.
За даними фактами порушені кримінальні провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
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