Дві жінки віддали телефонним шахраям 6 тис. грн

У Рівному телефонні шахраї, представившись працівниками банку виманили у двох жінок 6 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Рівненські області, невідомі особи під час телефонної розмови представились працівниками одного з банків та попросили потерпілих повідомити реквізити банківської картки.

Зловмисники використали отриману інформацію та заволоділи грошима.

Шахраї заволоділи коштами 28-річної рівнянки Наталії в сумі понад одна тисяча гривень та 37-річної місцевої жительки Тетяни в сумі близько п’яти тисяч гривень.

За даними фактами порушені кримінальні провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.