В Ужгороді міліціонери затримали викрадачів люків

Ужгородські міліціонери перешкодили двом безробітним продати викрадений ними з вулиці каналізаційний люк та сміттєвий бак.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю МВС України.

Під час відпрацювання міста Ужгорода оперативники карного розшуку міліції обласного центру Іван Чурей, Юрій Цап та Василь Морквич зустріли двох чоловіків, які перевозили на повозці каналізаційний люк та сміттєвий бак. Ними виявилися двоє безробітних, мешканці Ужгородського району. Один з них неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки та кілька років провів у місцях позбавлення волі.

Міліціонерам правопорушники зізналися, що мали намір здати свою здобич на металобрухт, але не встигли.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Дане правопорушення карається штрафом, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Наразі слідство у справі триває.