Силового розгону Євромайдану у Львові не буде, заявляють у міліції

У Львівському міському управлінні міліції заявили, що силового розгону Євромайдану у Львові не буде.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Львівського міського управління міліції Сергій Зюбаненко, «міліція у Львові працює в штатному режимі по забезпеченню правопорядку. На даний час задіяно достатню кількість працівників міліції, які охороняють громадський порядок у центрі міста».

Очільник львівської міліції також заперечив поширену сьогодні у ЗМІ інформацію, що до Львова підтягуються додаткові сили «Беркуту» з інших областей, які мають на меті розігнати львівський Євромайдан.

«Такої команди ніхто не отримував. Це не відповідає дійсності. Ніяких додаткових сил щодо забезпечення правопорядку не підтягується. Міліція працює в штатному порядку і забезпечує громадський порядок у місті», - заявив Зюбаненко.

Як передає кореспондент УНІАН, у соціальних мережах шириться інформація, що до Львова прямують колони із силовиками. Люди припускають, що Євромайдан у Львові хочуть розігнати силою.

Зокрема, інформацію про такий варіант розвитку подій оприлюднив народний депутат фракції «Батьківщина» Микола Княжицький на своїй сторінці у Facebook. Він пише, що про колону із силовиками повідомляють водії-далекобійники. Через це люди закликають перекрити всі в`їзди у місто на кільцевій дорозі і пропускати автомобілі по одному, не пропускаючи автобусів із «беркутівцями».

Зараз у Львові, на площі біля пам’ятника Шевченку, встановлено вісім великих наметів, і зараз на ньому перебувають близько 600 осіб. Євромайдан у Львові функціонує з 22 листопада – після відмови уряду України 21 листопада від євроасоціації. Увечері кількість учасників акції протесту зазвичай збільшується.