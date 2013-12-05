Міліція буде діяти жорстко, якщо мітингувальники не звільнятимуть захоплених адмінбудівель в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у Києві повідомив в. о. начальника столичного главку міліції Валерій Мазан.

“Максимально міліція вживає всі заходи, щоб ці мітинги проводились у мирному руслі. Ми сили намагаємось не застосовувати. Але якщо буде порушення законі, ми будемо діяти рішуче, жорстко... Злочинців умовляти не будемо — для цього у нас є всі засоби і можливості, передбачені законом”, - сказав Мазан.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 грудня, представники Державної виконавчої служби зачитали учасникам акцій протесту, які перебувають в будівлі Київської міської державної адміністрації, а також біля Кабінету міністрів України, рішення суду.

Зокрема, мітингувальників зобов’язано добровільно звільнити приміщення КМДА, а також заборонено блокування будівлі Кабміну та перешкоджання діяльності уряду.