Прокуратура проситиме суд арештувати Корчинського

Прокуратура клопотатиме в суді про арешт лідера організації “Братство” Дмитра Корчинського у зв`язку з підозрою в організації масових заворушень на вул.. Банковій в Києві 1 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник прокурора м. Києва Сергій Софієв.

“Я хочу наголосити на тому, що винесено підозру відносно Корчинського, який теж був причетний до цих подій (бійка мітингувальників з міліцією на вул. Банковій — УНІАН). Зараз вживаються заходи щодо його затримання і проведення з ним слідчих дій”, - сказав Софієв.

Він також уточнив, що Корчинського підозрюють в організації масових безладів.