«Афганці» спільно з міліцією патрулюють вулиці Києва

До охорони громадського порядку у Києві вирішили долучитися ветерани Афганістану. Група активістів з числа учасників бойових дій нестиме службу разом з правоохоронцями у місцях найбільшого скупчення людей.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Зважаючи на тривалі акції протесту, що проходять у столиці, ми вирішили допомогти правоохоронцям патрулювати вулиці міста, - розповідає один із активістів Анатолій, – тож звернулися до МВС з ініціативою організувати такі спільні наряди».

Під час спільного розводу начальник патруля командир взводу полку міліції спеціального призначення Ярослав Турчин провів інструктаж, під час якого ще раз нагадав про основні завдання, які покладаються на членів патруля. Правоохоронці подякували ветеранам Афганістану, за те, що звернулися з ініціативою створення таких спільних нарядів.

Спільний патруль покликаний виявляти провокаторів та порушників громадського порядку. Особливо актуальним зараз є недопущення розпиття алкогольних напоїв у громадських місцях, аби сп’янілі мітингувальники з різних таборів не спричиняли конфліктів між собою.

Як розповіли правоохоронці, по периметру Євромайдану наразі є шість постів, які складаються з правоохоронців та ветеранів-афганців. Кількість патрулів може бути збільшена в разі необхідності, зазначають активісти.

Сьогодні спільні наряди вирушили на службу. Ефективність такого експериментального патруля перевіриться вже незабаром на практиці.