СБУ відкрила провадження
18:48, 08 грудня 2013Кримінал
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За фактом закликів до насильницького повалення державної влади
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом закликів до насильницького повалення державної влади.
Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-центру СБУ, кримінальне провадження за ст.109 Кримінального кодексу України відкрито «у зв`язку із сьогоднішніми закликами окремих політиків до насильницької зміни влади».
Кримінальне провадження внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.
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