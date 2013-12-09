ДАІ повідомляє про хуртовини

ДАІ повідомляє про сніг і хуртовини 9-10 грудня і закликає водіїв за можливістю утриматися від поїздок на власному транспорті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за повідомленням Гідрометцентру, 9 грудня ускладнення погодних умов: у західних, північних та більшості центральних областей місцями сильний сніг, в Україні місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, хуртовини, снігові замети, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

10 грудня несприятливі погодні умови: сніг, мокрий сніг, хуртовини, у східній частині сильний сніг (вночі та вранці на півдні мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь); пориви північного, північно-західного вітру 15-22 м/с, в Криму і Приазов`ї місцями 25-30 м/с; у східній частині та в Криму снігові замети.

Зважаючи на несприятливі погодні умови, ДАІ нагадує автовласникам про особливості експлуатації транспортних засобів у зимовий період.

«Вирушаючи в дорогу, перевірте технічний стан авто, зверніть особливу увагу на стан зовнішніх світлових приладів транспортних засобів, склоочисників, обігрівачів салону. Подбайте про встановлення на своїх автомобілях шин з зимовим малюнком протектору, запас палива. Крім стандартних предметів (аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки, балонного ключа, буксирувального тросу, запасного колеса і домкрата), вам можуть стати у нагоді додатковий комплект теплого одягу, ліхтар на батарейках, дроти ”прикурювання”, скребок для скла та щітка, свічки, сірники, невеличка лопата. Не забувайте про зарядний пристрій до мобільного, гарячі напої в термосі, запишіть номери телефонів чергових частин ДАІ та аварійних служб», - йдеться в повідомленні.

Також ДАІ закликає водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху: не перевищувати швидкість, користуватися пасками безпеки, дотримуватися безпечної дистанції та правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки).

«З особливою обережністю рухайтеся по мостам та естакадах, відмовтеся від ризикованих маневрувань. В умовах недостатньої видимості, рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. За різкого погіршення погодних умов, по можливості утримайтеся від поїздок на власному транспорті, особливо на далекі відстані. Якщо ж все ж таки виїхати вкрай необхідно, будьте особливо уважними та обережними за кермом. Не нехтуйте власною безпекою та безпекою пасажирів, уважно стежте за прогнозами синоптиків та дотримуйтесь порад Державтоінспекції. Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, викличте на допомогу ДАІ або аварійні служби», - йдеться в повідомленні прес-служби Департаменту ДАІ МВС України.