Житомирські УБОЗівці здали кров для онкохворих дітей

12:11, 09 грудня 2013
Кримінал
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Більшість вперше  стали донорами

Житомирські УБОЗівці  здали кров для онкохворих дітей.

Як повідомли УНІАН у Секторі громадських зв‘язків УМВС України у Житомирській області, півсотні працівників УБОЗ УМВС України в Житомирській області звернулись до Житомирського  обласного центру крові, щоб стати донорами.  Кров здали  для онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні, яке щороку приймає близько 30-40 юних пацієнтів з таким   складним діагнозом.

Більшість з правоохоронців вперше  стали донорами.

Як розповів УНІАН керівник УБОЗу  обласного УМВС Ігор Заєць,  ця ініціатива була спільною.

„Нещодавно у нас з’явився хлопчик, якому лише два місяці, а він уже потребує серйозного лікування і переливання крові. Бувають дні, коли ми проводимо по дві-три  таких процедури у день одному й тому ж пацієнтові", - розповіла завідуюча онкогематологічним відділенням  Житомирської обласної дитячої лікарні Людмила Чмут.

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