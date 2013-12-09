Житомирські УБОЗівці здали кров для онкохворих дітей.

Як повідомли УНІАН у Секторі громадських зв‘язків УМВС України у Житомирській області, півсотні працівників УБОЗ УМВС України в Житомирській області звернулись до Житомирського обласного центру крові, щоб стати донорами. Кров здали для онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні, яке щороку приймає близько 30-40 юних пацієнтів з таким складним діагнозом.

Більшість з правоохоронців вперше стали донорами.

Як розповів УНІАН керівник УБОЗу обласного УМВС Ігор Заєць, ця ініціатива була спільною.

„Нещодавно у нас з’явився хлопчик, якому лише два місяці, а він уже потребує серйозного лікування і переливання крові. Бувають дні, коли ми проводимо по дві-три таких процедури у день одному й тому ж пацієнтові", - розповіла завідуюча онкогематологічним відділенням Житомирської обласної дитячої лікарні Людмила Чмут.