На Тернопільщині 17-річну матір підозрюють у вбивстві

17-річну жительку села Біла Тернопільського району з сильною кровотечею було доставлено до обласного перинатального центру матері та дитини. Медики, які оглянули дівчину, з’ясували, що кровотеча спровокована пологами. Де дитина, - породілля не зізнавалася.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Аби з’ясувати усі обставини інциденту, до медичного закладу прибула слідчо-оперативна група Тернопільського райвідділу міліції. Правоохоронці опитали родичів дівчини, медиків. Незабаром було знайдено тіло новонародженої дівчинки.

На даний час призначено проведення ряду судово-медичних експертиз. Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини (стаття 117 ККУ України).

Триває досудове розслідування.