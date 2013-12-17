У Краснодоні школяр «замінував» банк

У Краснодоні Луганської області 15-річний школяр передав касиру банку записку з повідомленням про замінування банку й вимогою віддати йому всю готівку.

к повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Луганській області, до чергової частини Краснодонського міського відділу міліції 16 грудня зателефонував представник відділення одного з банків і повідомив про те, що приблизно о 15.00 невідомий віддав касиру банку записку. У записці йшлося про те, що банк заміновано.

Касир повинен був зібрати всі гроші, наявні в банку, скласти їх у пакет і передати людині, яка прийшла за пакетом. У разі невиконання вимог або повідомлення до міліції вибуховий пристрій буде приведено в дію.

Співробітники міліції разом зі співробітниками СБУ оточили район, прилеглий до території банку, провели евакуацію персоналу й відвідувачів банку, на місце прибули рятувальники ДСНС, фахівці вибухотехнічної служби, швидка допомога.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники кримінального розшуку спільно зі співробітниками СБУ встановили, що до скоєння цього правопорушення причетний 15-річний учень однієї з шкіл, уродженець Краснодона.

На допиті слідчому підліток пояснив, що гроші йому потрібні були для того, щоб подорожувати. Про наслідки своїх дій він не думав.

При проведенні перевірки приміщення банку вибухового пристрою не виявлено.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 259 КК України (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 2 до 6 років.

Крім того, батькам доведеться оплатити роботу екстрених служб.