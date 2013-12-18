Міліція затримала всіх нападників на ювелірну крамницю у Харкові

Правоохоронці Харківської області встановили і затримали останнього, четвертого, нападника, які пограбували ювелірну крамницю у Харкові. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Вже встановлено, що свою злочинну діяльність зловмисники розпочали з березня 2012 року, на сьогодні доведена їх причетність до 7 розбійних нападів на ювелірні магазини в місті Харкові. Викрадене золото зловмисники збували через ломбарди в якості лому.

Наразі усі учасники злочинної групи затримані та знаходяться під вартою.

Слідчими проводиться досудове розслідування за ч.3 ст. 187 (розбій) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, що карається довічним позбавленням волі.

Слідство за вказаним кримінальним провадженням триває.

Нагадаємо, 12 листопада у Харкові було скоєно зухвалий розбійний напад на ювелірну крамницю. Четверо чоловіків, озброєних ножами та травматичним пістолетом, вдерлися до приміщення магазину, поранили охоронця та заволоділи золотими прикрасами.

Одного з нападників міліціонери затримали на місці події, троє – втекли. Оперативники встановили особи трьох інших нападників, причетних до вчинення тяжкого злочину. Їх оголосили у розшук. Через декілька днів двоє учасників розбійного нападу були затримані сумськими оперативниками. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання затриманих працівники міліції вилучили план-схему нападу на ювелірну крамницю та травматичний пістолет.