Міліціонери провели творчі майстер-класи для хворих дітей. Фото

У Львові в межах соціального проекту «З любов’ю до дітей» працівники міського управління міліції відвідують лікарні. Таким чином львівські правоохоронці намагаються підтримати дітей. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За ініціативи громадської активістки Галини Ющак, представників Благодійного фонду «Крила надії» та за підтримки працівників Львівського міського управління міліції у місті реалізовується соціальний проект «З любов’ю до дітей».

Волонтери проводять різноманітні майстер-класи із малюками, які проходять курси лікування у львівських лікарнях. До проекту долучилися представники ініціативної групи Львівського міського управління міліції.

З метою супроводу цього проекту, протягом листопада, зусиллями працівників Львівського міського управління міліції було придбано все необхідне приладдя.

Першочергово міліціонери завітали до львівського ОХМАТДИТу. У вечорі творчості взяли участь близько 20 дітей з різних відділень лікарні. Протягом двох годин малеча разом із гостями витинала та клеїла різноманітні деталі з паперу і картону. Як результат, кожен із присутніх навчився майструвати красиві об’ємні паперові сніжинки. Разом із цим, діти зробили перші спроби опанувати елементи техніки оригамі.

Наступним кроком з реалізації проекту «З любов’ю до дітей» став візит до Львівської міської дитячої клінічної лікарні. Цього разу також на творчий майстер-клас прийшло близько 25 дітей. Однак з тими, хто за станом здоров’я не зміг бути присутнім під час занять, гості провели індивідуальні уроки. Близько трьох годин діти разом із батьками, громадськими активістами та правоохоронцями Львова створювали новорічну атмосферу у лікарняних палатах.

Своїми враженнями поділилася мати 4-річної пацієнтки Анни, яка проходить курс лікування у відділенні гематології та інтенсивної хіміотерапії. «Допомагаючи донечці витинати сніжинки, я й сама на якийсь час забуваю про проблеми та повертаюсь у дитинство. - розповідає пані Світлана. - Зроблені дітками власноруч красиві та кольорові сніжинки ще довгий час даруватимуть радість та тепло. Діти із нетерпінням чекають наступного візиту волонтерів», - підсумувала вона.