У Міноборони обіцяють найближчим часом підготувати пропозиції щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.

Уряд розглядає можливість підвищення мінімального грошового забезпечення військовослужбовців, однак для цього потрібно знайти додаткові десятки мільярдів гривень щомісяця. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Чи є бажання в уряду збільшити цю мінімальну величину на якусь допустиму норму? Так, звичайно є. Єдине обмеження - це наявність фінансів. І йде мова не про сто мільйонів, не про двісті, йде мова про десятки мільярдів гривень щомісяця", - сказав він.

При цьому Корецький пояснив, що нинішнє мінімальне грошове забезпечення не відображає фактичних середніх виплат військовослужбовцям, оскільки вони отримують додаткові надбавки та виплати.

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Прем'єр-міністр вказав, що розмір виплат залежить від роду задач і місця перебування. Зокрема, військові, які перебувають на лінії бойового зіткнення, отримують інші суми, ніж ті, хто виконує організаційні чи адміністративні завдання в тилу.

"Отже, працюємо над тим, щоб знайти ресурси і збільшити мінімальне грошове забезпечення", - зазначив Корецький.

У свою чергу міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що це питання буде опрацьовано в найкоротші терміни, і тоді будуть надані пропозиції.

"Уряд і Міністерство оборони України максимально робить все можливе для того, щоб опрацювати питання і знайти додаткові кошти на збільшення грошового забезпечення військовослужбовцям, - розповів Хмара.

Зарплати військовим в Україні - останні новини

15 листопада командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2", полковник ЗСУ, Герой України Кирило Верес повідомив, що грошове забезпечення військових скоротилося вдвічі, знизившись зі 101 тис. грн до 51 тис. грн.

Наприкінці вересня прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд знайшов 7 мільярдів доларів на фінансування Сил оборони шляхом перерозподілу видатків та економії. Це дозволить виплатити зарплати військовим без затримок.

Раніше економіст, радник президента у 2019–2024 роках Олег Устенко зазначав, що в 2026 році Україна не отримає від західних партнерів додаткового фінансування на підвищення зарплат військовослужбовцям, а перспективи майбутнього року є сумнівними.

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