Уряд розглядає можливість підвищення мінімального грошового забезпечення військовослужбовців, однак для цього потрібно знайти додаткові десятки мільярдів гривень щомісяця. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
"Чи є бажання в уряду збільшити цю мінімальну величину на якусь допустиму норму? Так, звичайно є. Єдине обмеження - це наявність фінансів. І йде мова не про сто мільйонів, не про двісті, йде мова про десятки мільярдів гривень щомісяця", - сказав він.
При цьому Корецький пояснив, що нинішнє мінімальне грошове забезпечення не відображає фактичних середніх виплат військовослужбовцям, оскільки вони отримують додаткові надбавки та виплати.
Прем'єр-міністр вказав, що розмір виплат залежить від роду задач і місця перебування. Зокрема, військові, які перебувають на лінії бойового зіткнення, отримують інші суми, ніж ті, хто виконує організаційні чи адміністративні завдання в тилу.
"Отже, працюємо над тим, щоб знайти ресурси і збільшити мінімальне грошове забезпечення", - зазначив Корецький.
У свою чергу міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що це питання буде опрацьовано в найкоротші терміни, і тоді будуть надані пропозиції.
"Уряд і Міністерство оборони України максимально робить все можливе для того, щоб опрацювати питання і знайти додаткові кошти на збільшення грошового забезпечення військовослужбовцям, - розповів Хмара.
Зарплати військовим в Україні - останні новини
15 листопада командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2", полковник ЗСУ, Герой України Кирило Верес повідомив, що грошове забезпечення військових скоротилося вдвічі, знизившись зі 101 тис. грн до 51 тис. грн.
Наприкінці вересня прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд знайшов 7 мільярдів доларів на фінансування Сил оборони шляхом перерозподілу видатків та економії. Це дозволить виплатити зарплати військовим без затримок.
Раніше економіст, радник президента у 2019–2024 роках Олег Устенко зазначав, що в 2026 році Україна не отримає від західних партнерів додаткового фінансування на підвищення зарплат військовослужбовцям, а перспективи майбутнього року є сумнівними.