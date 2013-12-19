Найкращий «Лист міліціонеру» написав хлопчик з Херсона. Фото

Акція «Напиши лист міліціонеру» розпочалася з початком нового навчального року, а урочисте нагородження переможців співпало з улюбленим святом малечі – Днем святого Миколая. Подарунки переможцям вручав міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Понад 8,5 тисяч «Листів міліціонеру» надійшло на адресу МВС, серед яких було обрано чотири листа, які не залишили байдужим ні одного з членів журі.

Від себе особисто, Колегії МВС та всієї міліції України, малечу, яка завітала до столиці з різних куточків країни, привітав Віталій Захарченко.

«Нам, дорослим, було дуже приємно почитати Ваші листи та почути кожного з Вас. Скажу відверто, обрати переможця з 8,5 тисяч листів було справою не з легких. Дякую Вам за те, що поділилися з нами своїми думками, порадами, подвигами та вчинками. Для нас важлива кожна думка», – сказав міністр.

Переможцем акції став четвертокласник Данило з Херсону. Хлопчик написав, що міліціонер - це цікава, але дуже небезпечна професія. У своєму житті, написав Данилко, ми цього зовсім не помічаємо, та кажемо слова подяки тільки коли самі опинимося у небезпечній ситуації. За свого «Листа міліціонеру» маленький переможець отримав планшет.

Друге місце посіла учениця четвертого класу з Луганщини Ліза. Дівчинка досить творчо підійшла до написання свого листа, склавши власний вірш про міліціонера. За це Ліза отримала у подарунок мобільний телефон.

Третє місце розділили брати з Рівненщини. Хлопчики сини міліціонера, тому добре розуміють, яка нелегка це робота та знають, який він – справжній міліціонер. Дітки навчаються у 2-му та 4 класах. Вони отримали у подарунок – машинки на радіоуправлінні.

Окрім трьох переможців, члени журі не могли не відзначити листа, який надійшов від п’ятикласника Максима з Хмельницької області. Хлопчик, написав про героїчний вчинок правоохоронця, який загинув від рук злочинця під час виконання службових обов’язків. Максим отримав у подарунок фотоапарат.

Маленькі переможці отримали не лише цінні подарунки,а й грамоти та солодощі з нагоди найулюбленішого дитячого свята - Дня cвятого Миколая.

«Дякуємо за те, що дали змогу кожній дитині розказати про те, що їх турбує, висловити свою думку. Ми, батьки, вдячні Вам, що допомагаєте дітям розвивати вольові та особисті якості, сприяєте формуванню їх кругозору та громадянської позиції», – від імені батьків зауважив Євген Фісун, батько переможця.

На згадку діти сфотографувалися з міністром внутрішніх справ.