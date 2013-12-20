У МВС нагородили кращого слідчого

У день професійного свята всіх міліціонерів у МВС відбулося нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу "Кращий слідчий - 2013". Найкращим фахівцем у цьогорічних змаганнях визнана старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Івано-франківській області, майор міліції Анна Лісова.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Поступилися кількома балами переможниці Олексій Стрєлка – старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених ОГ і ОЗ, СУ ГУМВС України в Запорізькій області та Віталія Левицька – старший слідчий СУ ГУМВС України в АР Крим, зайнявши відповідно друге та третє місце.

З вітальними словами до присутніх звернувся начальник Головного слідчого управління МВС України Микола Чинчинов.

«Усі ви показали гарні результати та проявили неабияку професійну майстерність. Безумовно, такі конкурси сприяють нашим працівникам зростати у професійному плані й стимулюють до досягнення нових висот. Я бажаю, аби усі ті знання, які ви набули в цьому конкурсі, ви розповсюджували серед своїх колег», – наголосив керівник підрозділу.

Вітаючи переможців конкурсу, один із ініціаторів його проведення - головний редактор газети «Юридичний вісник України» Володимир Шаров зазначив, що проведення подібних конкурсів змушує працювати над собою, сприяє підвищенню професійного рівню та майстерності слідчих.

Змагання слідчих 2013 проводилися шляхом організації двох турів по шість щомісячних етапів в кожному. Далі були два півфінали за результатами кожного туру та безпосередньо сам фінал, який проходив у столиці з 10 по 15 грудня.

Визначення цьогорічних переможців та призерів конкурсу, прийняття практичних заліків із конкурсних видів програми здійснювалося неупередженою та об'єктивною комісією, до складу якої увійшли представники ГСУ МВС України, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та ЗМІ.

Конкурс «Кращий слідчий» започаткований з 2005 року фахівцями ГСУ і представниками загальнонаціональної правової газети «Юридичний вісник України». А з 2011 року він проходить за «особливими умовами». Головною метою його є підвищення рівня професіоналізму практичних слідчих, залучення їх до науково-дослідницької діяльності, а також посилення зв’язку науки з практикою.

Разом із тим у рамках відзначення переможців конкурсу відбулося нагородження кращих працівників ГСУ МВС України, зокрема, присвоєння чергового почесного звання. Так, за сумлінну багаторічну працю семеро слідчих були нагороджені почесними грамотами, подяками та пам’ятними сувенірами.