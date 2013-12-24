В МВС нагородили кращих працівників

У Міністерстві внутрішніх справ України 24 грудня нагороджували кращих працівників органів і підрозділів внутрішніх справ. Правоохоронців привітав Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко та члени Колегії міліцейського відомства.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, працівників органів внутрішніх справ, які своїм ставленням до виконання службових обов'язків довели, що є кращими, нагородили державними та відомчими нагородами.

- Саме День міліції в житті працівника органів внутрішніх справ – це подія, коли кожен з нас підсумовує пройдений життєвий шлях та особисті досягнення за час служби в міліції. В цей непростий для країни час, працівники міліції, незалежно від звань і посад, впевнено охороняють інтереси суспільства та держави від протиправних посягань,- наголосив Віталій Захарченко.

Так, Указом Президента України «Про присвоєння спеціальних звань» від 20 грудня 2013 року спеціальне звання генерал-лейтенанта міліції було присвоєне начальнику Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України генерал-майору міліції Сергію Міщенку.

Спеціальне звання генерал-майора міліції присвоєне начальнику Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру експертної служби Міністерства внутрішніх справ України полковнику міліції Дмитру Жидкову, начальнику Управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області, полковнику міліції Володимиру Ліпандіну, начальнику Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області Юрію Сєднєву, начальнику Управління Міністерства внутрішніх справ України в Івано-Франківській області полковнику міліції Василю Фелику, начальнику Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України полковнику міліції Миколі Чинчину.

За дорученням Президента України, керівництва Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України Міністр вручив кращим працівникам державні нагороди, почесні звання «Заслужений юрист України», «Заслужений діяч науки і техніки України», медалі «За врятовані життя», ордени «За мужність» ІІІ ступеня та медалі «За бездоганну службу» ІІІ ступеня. Також, правоохоронці були нагороджені відомчими грамотами та подяками.

Серед нагороджених були і члени колегії МВС України. Першому заступнику Міністра внутрішніх справ України Віктору Дубовику було присвоєно почесне звання «Заслуженого юриста України».