МЗС не коментує інформацію

Міністерство закордонних справ України не коментує інформацію про заборону на в`їзд в Україну 36 іноземцям, серед яких - колишній Президент Грузії Михайло Саакашвілі, громадяни США і країн Євросоюзу.

Як повідомили УНІАН у МЗС України, законом про правовий статус іноземців та осіб без громадянства від 22 вересня 2011 року визначені відомства, які мають право заборонити іноземцям та особам без громадянства в`їзд в Україну.

«МЗС немає в переліку цих відомств і тому ми це не коментуємо», - зауважили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на газету ”КоммерсантЪ-Украина”, народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов стверджує, що МЗС та СБУ задовольнили його запит про заборону в`їзду в Україну 36 осіб, серед яких Саакашвілі, громадяни США і країн ЄС.

”У моєму запиті 36 осіб. Я поки не отримав відповіді від СБУ, але, за моєю інформацією, всі вони оголошені персонами нон грата”, - сказав Царьов.