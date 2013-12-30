Жінка під час сварки вбила співмешканця

У Львові під час сварки жінка завдала п’ять ножових поранень своєму співмешканцю. Потерпілий від отриманих травм загинув на місці події. Про це повідомила прес-служба Львівського міського управління міліції.

У міліції наголошують, що коли жінка усвідомила, що скоїла непоправне, звернулася до правоохоронців. Оператору «102» вона повідомила, що в квартиру увірвались троє невідомих, які її побили, а чоловіку завдали ножових поранень. При цьому вбивця повідомила свої несправжні анкетні дані.

Після приїзду правоохоронців, жінка зізналася у скоєному. Доки слідчі Личаківського районного відділу міліції міста Львова встановлюють деталі вбивства, підозріла перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України», - повідомив перший заступник начальника, начальник слідчого відділення Личаківського районного відділу міліції Сергій Ситник.