На свята 13 людей травмувались петардами – МВС

В Україні під час новорічно-різдвяних свят правоохоронці зафіксували 13 випадків травмування людей піротехнічними засобами. Такі дані наводить управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Як наголошують в МВС, найскладніші поранення від петарди напередодні нового року отримав 17-річний львів'янин, якому відірвало всі 5 пальців лівої кисті.

Правоохоронці встановили, що хлопець отримав травми на балконі власного будинку під час використання саморобної петарди.

За цим фактом міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст.128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Окрім цього, правоохоронці вилучили понад 20 тонн сумнівної піротехніки.