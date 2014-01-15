Троє чоловіків пошкодили на кладовищі 60 могил

У Кривому Розі за наругу над 60 могилами на кладовищі в Саксаганському районі міліція затримала трьох місцевих жителів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, зловмисники зняли з могил більше 60 залізних надгробних конструкцій з метою здати їх на металобрухт.

Працівники міліції провели ряд оперативно-розшукових заходів. Під час одного з нічних чергувань на кладовищі були затримані троє чоловіків віком 24-28 років, двоє з яких вже були раніше судимі за крадіжки, коли вони приїхали на мікроавтобусі за наступною партією металу.

Зловмисники не встигли збути металеві конструкції, все вилучене буде повернуто родичам.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.