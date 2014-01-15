Лікар-психіатр викрав з супермаркета коробку з пожертвуваннями

У Слов`янську Донецької області колишній лікар-психіатр викрав з супермаркета коробку для пожертвувань з грошима.

Як повідомили УНІАН у Відділі у зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, в одному з місцевих супермаркетів у Слов`янську стояли дві коробки для пожертвувань, які знаходилися на пакувальному столі, неподалік від виходу. Через кілька годин після відкриття охорона магазина помітила, що одна коробка пропала.

Переглянувши відео з камери спостереження, співробітники закладу побачили, як невідомий чоловік віком близько 50 років узяв її із столу і вийшов на вулицю. Того ж дня викрадач повернувся до магазин увечері і хотів вкрасти і другу коробку з пожертвуваннями. Охорона супермаркету непомітно натиснула тривожну кнопку і зловмисника було затримано міліцією.

Затриманий виявився місцевим жителем 1964 року народження, який раніше не мав проблем із законом, і його городяни знали з позитивного боку – 20 років він пропрацював лікарем-психіатром у міській лікарні. Як він пізніше пояснив, гроші йому були потрібні для придбання алкоголю, і 145 грн, викрадені в першій коробці, він витратив саме на зазначені цілі.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження за статтею 185 ч.1 КК України (крадіжка), колишньому лікареві-психіатрові загрожує до 4 років позбавлення волі.