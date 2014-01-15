Азаров вимагає дати правову оцінку залученню дітей до масових акцій

Прем`єр-міністр України Микола Азаров вимагає дати правову оцінку фактам залучення дітей до політичних акцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Я був шокований тим, що у Будинку профспілок знайшли 12-річну дівчинку, яка три тижні перебувала в розшуку. Весь цей час дорослі люди, організатори так званого штабу Майдану, не просто бачили перед собою цю дівчинку, вони використовували дитину на якихось роботах. Дитину без документів поселили хто зна в яку квартиру, ніхто не турбувався про її долю і здоров`я. Виявляється, Майдан абсолютно протиправно і аморально заманює до себе чимало неповнолітніх дітей революцію творити», - обурився прем`єр.

Азаров підкреслив, що «так звані лідери Майдану забули про моральний маніфест Достоєвського». За його словами, жодна революція не гідна сліз дітей. «Я вимагаю дати жорстку правову оцінку факту використання дітей у політичних акціях. На мій погляд, ця дика історія продемонструвала, що організаторам Майдану байдужа доля держави, інтереси більшості громадян, дітей», - сказав Азаров.