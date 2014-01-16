Рада повернула "листи щастя" для українських водіїв

Рада підтримала введення автоматичної відео- та фотофіксації порушень правил дорожнього руху .

За таке рішення проголосували 235 народних депутатів.

Парламентська більшість голосувала за вказаний законопроект підняттям рук. Згідно з документом, у разі фото- та/або відеофіксації правопорушень даішник на підставі даних автоматизованої інформаційної системи встановлює особу, за якою зареєстровано транспорт, повідомляє ТСН.

Особа, за якою зареєстровано транспортний засіб, протягом десяти днів з дня отримання постанови має сплатити штраф або оскаржити постанову у суді та довести, що транспортний засіб або його номерний знак вибув з її володіння внаслідок протиправних дій інших осіб, або у момент вчинення правопорушення за кермом була інша особа", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Якщо авто зареєстровано за підприємством, то керівнику такого підприємства чи установи надсилається запит про надання інформації, і він протягом п'яти днів з дня отримання запиту має надати інформацію про особу, яка керувала транспортом.

Потім правопорушнику надсилається постанова про накладення адміністративного стягнення, і ця особа має право сплатити штраф або оскаржити зазначену постанову. За ненадання керівником зазначеної інформації вводиться адміністративна відповідальність.

У разі притягнення порушника до відповідальності застосовується мінімальний розмір штрафу, передбачений відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо водій сплачує зазначений штраф протягом п'яти днів з дня отримання постанови, такий мінімальний розмір зменшується удвічі.