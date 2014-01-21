На Львівщині посадовець міськради попався на хабарі в розмірі 106 тис. грн.

На Львівщині правоохоронці викрили посадовця місцевого самоврядування під час одержання ним неправомірної вигоди.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, посадовець однієї з місцевих рад Львівщини, за вирішення питань у сфері підприємництва та обіцянку посприяти у вирішенні земельних питань, вимагав від приватного підприємця 106 тис. грн неправомірної вигоди.

Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного управління МВС України у Львівській області спільно з обласною прокуратурою в кінці минулого тижня викрили керуючого справами виконкому міської ради одного з міст на Львівщині в отриманні неправомірної вигоди.

Як зазначається у повідомленні, 49-річний посадовець на робочому місці отримав 106 тис. грн неправомірної вигоди від приватного підприємця.

Кошти були передані підприємцем за вирішення питання щодо визнання за підприємцем права власності на п’ять торгівельних павільйонів, розташованих на місцевому ринку. Крім того, держслужбовець пообіцяв посприяти у вирішенні місцевою радою питання про передачу підприємцю земельних ділянок, на яких розташовані ці павільйони.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.