У центрі Одеси в будинку виявлено 4 трупи

У центрі Одеси, в Приморському районі, в будинку виявлено 4 трупи.

Як повідомила УНІАН, старший інспектор зв`язків із громадськістю Одеського міського управління міліції Тетяна Хмельницька, сьогодні вдень в одному з житлових будинків по вулиці Рішельєвській на третьому поверсі було виявлено трьох мертвих жінок і чоловіка.

«За попередніми даними, вбили сімейну пару та двох квартиранток. За фактом умисного вбивства почато кримінальне провадження за ст. 115 КК України», - сказала Хмельницька.

Вона не змогла уточнити характер нанесених поранень, що стали причиною смерті, й вік загиблих, пославшись на те, що зараз ведуться слідчі дії.

Як повідомило УНІАН джерело в міліції, у загиблих вогнепальні поранення.