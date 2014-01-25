У Дніпропетровську затримали 13 мітингувальників

У Дніпропетровську за порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличної ходи і демонстрацій 24 січня затримали 13 осіб повідомляє Сектор зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

Згідно з повідомленням, всіх їх було доставлено в Бабушкінський райвідділ Дніпропетровського міського управління міліції, двоє з них виявилися неповнолітніми. Чотирьом із затриманих суд вже призначив штраф у розмірі 2550 грн, відносно ще семи суд ухвалить рішення сьогодні.

Повідомляється, що вчора о 14.00 у парку ім. Калініна зібралася група молоді чисельністю близько 80 осіб. О 15.00 вони вирушили на Європейську площу по проспекту Карла Маркса, при цьому приблизно 15 осіб закрили обличчя медичними масками і замоталися шарфами. Під час ходи вони кілька разів викрикували «Ганьба», порушували громадський порядок і провокували зіткнення з працівниками міліції.

«13 найактивніших було затримано і доставлено в Бабушкінський райвідділ міліції для складання адміністративних протоколів за ч. 3 ст. 185-1 КУпАП і подальшого розгляду в районному суді. Серед затриманих – шестеро студентів дніпропетровських вузів, п`ятеро учнів коледжів і середніх шкіл, двоє ніде не працюють і не вчаться», - йдеться в повідомленні.

Щодо 11 складено адміністративні протоколи за вищезгаданою статтею. Щодо двох неповнолітніх адмінпротоколи не складалися, оскільки за віком вони не є суб`єктами адміністративного правопорушення.

Вирішується питання про притягнення їх батьків до адміністративної відповідальності. Всіх затриманих відпущено з райвідділу.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня біля будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації пройшов мітинг, в ході якого декілька сотень молодих людей у масках скандували ”Ганьба!” і ”Один за всіх і всі за одного”. Шлях до адміністрації протестувальникам перегородили близько 10 співробітників міліції.

У ряді регіонів України за останні два дні місцеві жителі почали масово пікетувати і захоплювати будівлі облдержадміністрацій.