Прокуратура: І протестувальників, і міліціонера застрелили зі зброї, прилаштованої для мисливських патронів

Прокуратура заявляє, що і трьох учасників акцій протесту в Києві, і міліціонера у Голосіївському районі застрелили з вогнепальної зброї, прилаштованої для пострілів мисливськими патронами, знаряджених картеччю та кулями.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва.

Зокрема, у прокуратурі Києва поінформували про хід та попередні результати розслідування надзвичайних подій, пов’язаних із загибеллю людей від вогнепальних поранень, що сталися 22-25 січня на території столиці.

Як повідомив начальник відділу прокуратури міста Києва Олександр Харлов, «за останні три дні в Києві невстановлені поки що злочинці під час масових заворушень, користуючись загальною ейфорією, що охопила радикально налаштованих протестувальників, використовують вогнепальну зброю».

Безпосередньо під час масових заворушень на вул. Грушевського загинуло 2 людей – громадянин України та громадянин республіки Білорусь. Сьогодні в лікарні після отриманого 22 січня вогнепального поранення (також на вул. Грушевського) помер мешканець Львівської області.

Окрім того, ввечері 24 січня у Голосіївському районі міста Києва неподалік від гуртожитку працівників органів внутрішніх справ було вбито 28-річного співробітника столичної міліції, і знов таки із застосуванням зброї.

«По всіх зазначених фактах зареєстровано кримінальні провадження. Прокурори-процесуальні керівники володіють повною та об’єктивною інформацією про хід розслідування, контролюють кожну слідчу дію, перевіряють усі докази, отримані в ході слідства, безпосередньо є присутніми під час розтинів тощо», - наголосив Харлов.

Так, за словами прокурора, «результати експертних досліджень встановили, що у всіх випадках мало місце застосування вогнепальної зброї, прилаштованої для пострілів мисливськими патронами, знаряджених картеччю та кулями».

«Розслідування цих вбивств триває. Але вже на даному етапі, проведеними слідчими та процесуальними діями, у тому числі судово-балістичними експертизами, слідство повністю виключає можливість використання такої зброї спецпідрозділами органів внутрішніх справ та внутрішніх військ», - наголосив Харлов.

Водночас, як повідомив начальник відділу прокуратури, отримані результати експертиз дають всі підстави вважати, що зазначені факти ураження людей вогнепальною зброєю стали наслідками цілеспрямованих дій невстановлених осіб, направлених на дестабілізацію обстановки в суспільстві, розпалювання протестних настроїв, а також вказують на організований та холоднокровних характер дій злочинців.

«Для розкриття усіх цих зухвалих злочинів органами прокуратури та міліції проводиться колосальна робота. Винні у смерті людей не залишаться безкарними», - зазначив прокурор.