У Луганську пограбували секс-шоп
12:29, 03 лютого 2014Кримінал
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У суботу, 1 лютого, в Луганську здійснено розбійний напад на магазин товарів інтимного призначення.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю УМВС у Луганській області.
Як повідомляють правоохоронці, 1 лютого о 15:25 до Ленінського райвідділу міліції звернулася із заявою 35-річна місцева жителька, яка працює продавцем у магазині інтимних товарів, розташованому по вул. Сосюри в Луганську.
Жінка повідомила, що о 14:45 невідомий чоловік, погрожуючи ножем, незаконно заволодів товарами сексуального характеру, двома комплектами нижньої білизни, мобільним телефоном і грошима і втік.
Даний факт зареєстрований міліцією. Вживаються заходи з розшуку і затримання зловмисника.
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