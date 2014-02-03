У Луганську пограбували секс-шоп

У суботу, 1 лютого, в Луганську здійснено розбійний напад на магазин товарів інтимного призначення.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю УМВС у Луганській області.

Як повідомляють правоохоронці, 1 лютого о 15:25 до Ленінського райвідділу міліції звернулася із заявою 35-річна місцева жителька, яка працює продавцем у магазині інтимних товарів, розташованому по вул. Сосюри в Луганську.

Жінка повідомила, що о 14:45 невідомий чоловік, погрожуючи ножем, незаконно заволодів товарами сексуального характеру, двома комплектами нижньої білизни, мобільним телефоном і грошима і втік.

Даний факт зареєстрований міліцією. Вживаються заходи з розшуку і затримання зловмисника.