Із підпільного цеху на Миколаївщині вилучили понад півтонни вина

У Миколаївській області правоохоронці вилучили 550 літрів вина та 170 літрів технічного спирту. Мешканець Миколаєва облаштував підпільний цех з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв в орендованому складському приміщені.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, при виробництві фальсифікованих алкогольних напоїв 35-річний чоловік використовував недоброякісну сировину (технічний спирт виробництва Молдови та Росії) та виноматеріали, які він отримував від постачальників, що здійснюють постачання даної сировини на територію області на системній основі з Кіровоградської та Одеської областей. Також до алкогольної суміші «винороб» додавав спеціальні хімічні домішки, які надавали фальсифікату відповідні колір, запах та смак.

У міліції також наголошують, що під час виробництва «бізнесмен» не дотримувався елементарних правил санітарії. Готовий «товар», переважно оптом, чоловік збував на ринках Миколаєва та області.

Діяльність підпільної гуральні була активною, але недовгою. Під час проведення санкціонованого судом обшуку у правопорушника було виявлено та вилучено, обладнання для виробництва, допоміжні матеріали, заповнені пластикові пляшки з алкогольними напоями, виготовлені кустарним шляхом, ємністю 1,5-5 літрів загальним об’ємом понад 550 літрів, порожні пластикові пляшки, пластикові пляшки з технічним спиртом загальним об’ємом понад 170 літрів.

За даним фактом розпочато кримінальне проводження та проводиться дослідження вилученої «продукції».