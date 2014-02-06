Охоронці КМДА побили і підстрелили мешканця Львівщини – МВС

6 лютого о 07:25 до чергової частини столичної міліції надійшло повідомлення з лікарні №17 про те, що до них доставлено 24-річного уродженця Львівської області із саднами на тілі та вогнепальним пораненням ноги.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Міліціонерам поранений чоловік пояснив, що приїхав до столиці в пошуках роботи. Не знайшовши її, подався до активістів на Майдан, де перебував майже три тижні. Разом з іншими активістами він здійснював охорону КМДА.

Напередодні ввечері до нього підійшли кілька охоронців КМДА і звинуватили його в тому, що він не хоче носити форму охоронців. «Після словесних образ його почали бити, а потім відвели до свого головного «керівника», якого поміж собою називають Яр. Там «підозрюваному» влаштували допит, після чого відвели до туалету і там знову почали бити. Згодом туди ж прийшов той самий Яр і вистрелив чоловікові в ногу», – зазначають в міліції.

Пораненого вивели з приміщення КМДА, разом з ним сіли до таксі, відвезли його до масиву «Березняки» і викинули з машини.

Зібравшись з силами, чоловік дістався до найближчого житлового будинку, подзвонив в домофон і втратив свідомість. Прийшов до тями вже в лікарні.

Наразі всі відомості події зареєстровані в Шевченківському райуправління столичної міліції.

Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України «Хуліганство». Проводяться слідчо-оперативні дії.