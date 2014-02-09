СБУ відкрила провадження щодо підготовки до посягання на територіальну цілісність України

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо підготовки до вчинення посягання на територіальну цілісність України.

Як передає кореспондент, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Максим Ленко.

Провадження відкрито за заявою народного депутата від “Батьківщини” Івана Стойка, зазначив він.

”За зверненням одного з народних депутатів - Стойка, за його заявою було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо вчинення злочину, передбаченого ст. 15 і 110 Кримінального кодексу України (підготовка до вчинення посягання на територіальну цілісність та недоторканність України)», - поінформував Ленко.

”Через Генпрокуратуру було доручено розслідування цього злочину слідчому відділу управління СБУ в АР Крим”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Стойко звернувся до голови Служби безпеки України та генерального прокурора України з вимогою вжити негайних і жорстких заходів щодо недопущення розгортання сепаратизму в Автономній Республіці Крим.

Підставою для такого звернення стали оприлюдненні в ЗМІ заяви кримських депутатів від Партії регіонів про необхідність прийняття Верховною Радою Криму звернення до Президента та парламенту Російської Федерації з проханням захистити статус автономії та права населення Криму.

«Політичну кризу в Україні намагаються використати задля розпалювання сепаратистських настроїв та реалізації сценаріїв, що мають на меті втрату територіальної цілісності країни. Заява кримських регіоналів та внесення в порядок денний Верховної Ради АР Крим питання про необхідність втручання Росії для захисту інтересів кримчан є тією ластівкою, за якою можуть слідувати вкрай негативні для України і всієї Європи події. Йдеться про підготовку сценарію прямого втручання Росії, в тому числі і військового в ситуацію в Україні», - заявляє Стойко.