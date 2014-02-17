На Житомирщині за незаконний видобуток бурштину затримали чотирьох осіб

Правоохоронці Житомирщини викрили підпільне кустарне видобування дорогоцінного каміння. Правоохоронці затримали четверо осіб, чию нелегальну діяльність припинили та вилучили знаряддя виробництва.

Про це повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Житомирській області.

Поблизу одного з сіл Коростенського району працівники міліції та екологічної служби виявили підпільне видобування дорогоцінного каміння. Під час спільного рейду до встановленого місця розташування незаконного добування надр правоохоронці виявили чотирьох чоловіків у процесі їх роботи. Ті, зрозумівши, що їх викрито, намагалися втекти на легковому автомобілі, однак потрапили у власноруч створену пастку: автівка звалилася у глибокий рівчак, підготовлений раніше для накопичення води, необхідної у процесі видобутку.

Втікачів, двоє з яких – кияни, а ще двоє – жителі Рівненщини, було затримано. Під час огляду місця видобутку міліціонери вилучили дві мотопомпи, декілька сотень метрів шлангів, бензиновий електрогенератор та інші робочі інструменти.

Як повідомив заступник начальника УМВС Віктор Костик, за загальними оцінками, незаконну діяльність ділки розгорнули на території площею близько 4 га. З величезного та розлогого рівчака видобувачі відкачували воду, аби вимивати з ґрунту бурштин. Тепер там, де раніше були родючі землі, піщана пустеля.

Нині спеціалісти-екологи оцінюють збитки, завдані державі та місцевій громаді внаслідок незаконного зняття родючого шару та псування земель. Лише за попередніми оцінками, вони сягають сотень тисяч гривень. Правоохоронці проводять заходи, спрямовані на встановлення організатора незаконного видобування бурштину.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Організаторам підпільної копальні загрожує покарання від значних штрафних санкцій до позбавлення волі на термін до двох років.