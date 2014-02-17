У Чернігові затримали групу підлітків, яким інкримінують вбивства і розбійні напади

Затриману у Чернігові злочинну групу підлітків міліція підозрює у скоєнні двох убивств та чотирьох розбійних нападів упродовж листопада-лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив журналістам начальник УМВС в області Олександр Михайлик.

За його словами, учора ввечері у Чернігові затримано чотирьох підлітків, наймолодшому з яких виповнилося 12 років.

”Усі місцеві жителі (1996, 1997, 1998 і 2001 років народження) тривалий час товаришували, спільно проводили вільний час. Дехто з хлопців уже притягувався до адміністративної відповідальності”, - уточнив Михайлик.

Затримання, за словами Михайлика, відбулося спокійно, опору міліції підозрювані не чинили.

Зараз троє із затриманих підлітків перебувають під вартою. Наймолодшого, зважаючи на його вік, відпустили. Усім вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину. З неповнолітніми, окрім адвокатів, під час слідства працюють психологи та педагоги, присутні батьки.

Слідство перевіряє причетність групи підлітків до убивства у січні чоловіка, 1959 року народження, убивства на початку лютого жінки у мікрорайоні Подусівка, 1972 року народження. За попередньою інформацією, ці підлітки також напали на журналіста і громадського діяча Олександра Ясенчука.

”Всі факти перевіряються, цей кривавий список може бути більшим”, - додав керівник УМВС в області.

Крім того, Михайлик зазначив, що підлітки були учасниками акцій місцевого Євромайдану, навіть учора їх бачили під час народного віча.

”Мені нецікаво давати політичну оцінку, але чітко заявляю, що брали участь в акціях, знаходилися на чергуванні у наметі”, - сказав начальник УМВС у Чернігівській області.

На питання, чому вони скоювали напади, підлітки пояснили, що у такий спосіб наводили порядок у місті. Які насправді мотиви переслідували затримані, з`ясовує слідство, але на думку керівника обласної міліції, ”не кожна неповнолітня особа правильно сприймає деструктивні заклики”.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого міліція спростувала інформацію про серію жорстоких пограбувань і вбивств мешканців міста бандою підлітків. ”Широко розтиражований вислів про ”щонайменше 5 нападів лише за останній тиждень” є неправдивим і орієнтованим на формування панічних настроїв у суспільстві. Насправді можна вести мову про два кримінальні правопорушення, де спостерігається подібність обставин їх скоєння”, - сказано в офіційному повідомленні правоохоронних органів.

Так, 8 лютого у вечірній час біля одного з будинків по вулиці Танкістів було виявлено труп 41-річної жительки Чернігова зі слідами насильницької смерті. Невідомі зловмисники викрали особисті речі загиблої.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п. 6 ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з корисливих мотивів).

Того ж вечора було скоєно напад на жительку мікрорайону ”Шерстянка”. За словами потерпілої, на неї напали троє невідомих, які завдали їй ряд ударів по голові. Після побиття жінки зловмисники втекли, залишивши при ній її особисті речі. Зараз потерпіла перебуває на стаціонарному лікуванні. За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб).

Представники ”Правого сектору” зробили заяву в соціальних мережах, що затримані не мають ні до них, ні до ультрас ніякого відношення.

Вранці 17 лютого міліція Чернігова повідомила, що затримала трьох підлітків, яких підозрюють у скоєнні кількох нападів на жителів міста.

Підлітків підозрюють у скоєнні нападу на жінку в мікрорайоні Подусівка, яка від завданих травм померла, у нападі на ще одну жінку у мікрорайоні Шерстянка, яка зараз перебуває у лікарні, та побитті чернігівського журналіста і громадського діяча Олександра Ясенчука.