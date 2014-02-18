У лікарні помер другий правоохоронець. Сьогодні вдень він знаходився на службі з охорони громадського порядку в центрі Києва, де отримав поранення.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

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Як зазначається у повідомленні, після доставлення до медичного закладу правоохоронець помер.