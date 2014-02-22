Духовенство Почаївської Лаври спростовує інформацію, що в монастирі переховуються «тітушки»

Духовенство Почаївської Свято-Успенської Лаври спростовує інформацію, що на території монастиря переховуються «тітушки».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні розмістили на офіційному сайті Лаври.

«Дорогі браття та сестри! Через засоби масової інформації розповсюджується провокаційна інформація відносно Почаївської Свято-Успенської Лаври про те, що на території монастиря переховуються «боєвики та тітушки». В зв’язку з цим, офіційно заявляємо, що ніякі «боєвикі та тітушки» на території монастиря не знаходяться та не переховуються», – сказано в заяві.

У Лаврі вважають, що розповсюджують неправдиву інформацію люди, які зацікавлені в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі.

«Лавра, як і раніше, відкрита для всіх бажаючих. Богослужіння звершуються в своєму порядку», – сказано наприкінці заяви.

Довідка УНІАН. Почаївська Свято-Успенська Лавра розташована на півночі Тернопільської області в Кременецькому районі.

Усі споруди Лаври зараз використовують представники Української православної церкви Московського патріархату.