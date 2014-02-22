Держприкордонслужба запевняє, що ситуація на кордоні та в пунктах пропуску є стабільною

Державна прикордонна служба України запевняє, що ситуація на кордоні та в пунктах пропуску через кордон є стабільною та контрольованою.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві Держприкордонслужби, відомство виконує завдання з охорони кордону, визначені законами «Про державний кордон України» та «Про Державну прикордонну службу України». Персонал відомства з високою відповідальністю ставиться до виконання своїх обов’язків забезпечуючи державні функції щодо недоторканності державного кордону України, безперебійної роботи пунктів пропуску, безпеки громадян, що перетинають державний кордон, у відповідності до законодавства України та міжнародних угод.

Керівництво Держприкордонслужби та підпорядковані органи охорони кордону виконують завдання за призначенням.