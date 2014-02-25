В МВС проведено ряд кадрових змін

09:00, 25 лютого 2014
Кримінал
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В МВС проведено ряд кадрових змін.

Як повідомляється на сайті МВС України, 24 лютого звільнено з органів внутрішніх справ:

генерал-лейтенанта міліції Крикуна Олексія Олексійовича, начальника Департаменту громадської безпеки;

генерал-лейтенанта міліції Тулаєва Олександра Степановича, начальника Департаменту внутрішньої безпеки;

також по областях:

генерал-лейтенанта міліції Бабенка Віктора Миколайовича, начальника Головного управління МВС України в Дніпропетровській області;

генерал-лейтенанта міліції Коряка Валерія Володимировича, начальника Головного управління МВС України в місті Києві;

генерал-майора міліції Варцабу Василя Миколайовича, начальника Управління МВС України в Закарпатській області;

генерал-майора міліції Ліпандіна Володимира Віталійовича, начальника Управління МВС України в Черкаській області;

З посади звільнено генерал-майора міліції Астапковича Володимира Івановича, начальника Департаменту Державної автомобільної інспекції.

24 лютого на посади призначено:

полковника міліції Ошовського Віталія Івановича начальником Департаменту громадської безпеки;

полковника міліції Сіренка Анатолія Петровича начальником Департаменту Державної автомобільної інспекції;

Яловенка Віталія Олексійовича директором Департаменту внутрішньої безпеки;

полковника міліції Гогуадзе Георгія Гівійовича начальником Головного управління МВС України в Дніпропетровській області;

полковника міліції Бойка Леоніда Леонідовича начальник Управління МВС України в Черкаській області;

полковника міліції Мороза Юрія Леонідовича начальником Головного управління МВС України в місті Києві.

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