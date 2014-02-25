В МВС проведено ряд кадрових змін

В МВС проведено ряд кадрових змін. Як повідомляється на сайті МВС України, 24 лютого звільнено з органів внутрішніх справ: генерал-лейтенанта міліції Крикуна Олексія Олексійовича, начальника Департаменту громадської безпеки; генерал-лейтенанта міліції Тулаєва Олександра Степановича, начальника Департаменту внутрішньої безпеки; також по областях: генерал-лейтенанта міліції Бабенка Віктора Миколайовича, начальника Головного управління МВС України в Дніпропетровській області; генерал-лейтенанта міліції Коряка Валерія Володимировича, начальника Головного управління МВС України в місті Києві; генерал-майора міліції Варцабу Василя Миколайовича, начальника Управління МВС України в Закарпатській області; генерал-майора міліції Ліпандіна Володимира Віталійовича, начальника Управління МВС України в Черкаській області; З посади звільнено генерал-майора міліції Астапковича Володимира Івановича, начальника Департаменту Державної автомобільної інспекції. 24 лютого на посади призначено: полковника міліції Ошовського Віталія Івановича начальником Департаменту громадської безпеки; полковника міліції Сіренка Анатолія Петровича начальником Департаменту Державної автомобільної інспекції; Яловенка Віталія Олексійовича директором Департаменту внутрішньої безпеки; полковника міліції Гогуадзе Георгія Гівійовича начальником Головного управління МВС України в Дніпропетровській області; полковника міліції Бойка Леоніда Леонідовича начальник Управління МВС України в Черкаській області; полковника міліції Мороза Юрія Леонідовича начальником Головного управління МВС України в місті Києві.

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