В МВС проведено ряд кадрових змін
В МВС проведено ряд кадрових змін.
Як повідомляється на сайті МВС України, 24 лютого звільнено з органів внутрішніх справ:
генерал-лейтенанта міліції Крикуна Олексія Олексійовича, начальника Департаменту громадської безпеки;
генерал-лейтенанта міліції Тулаєва Олександра Степановича, начальника Департаменту внутрішньої безпеки;
також по областях:
генерал-лейтенанта міліції Бабенка Віктора Миколайовича, начальника Головного управління МВС України в Дніпропетровській області;
генерал-лейтенанта міліції Коряка Валерія Володимировича, начальника Головного управління МВС України в місті Києві;
генерал-майора міліції Варцабу Василя Миколайовича, начальника Управління МВС України в Закарпатській області;
генерал-майора міліції Ліпандіна Володимира Віталійовича, начальника Управління МВС України в Черкаській області;
З посади звільнено генерал-майора міліції Астапковича Володимира Івановича, начальника Департаменту Державної автомобільної інспекції.
24 лютого на посади призначено:
полковника міліції Ошовського Віталія Івановича начальником Департаменту громадської безпеки;
полковника міліції Сіренка Анатолія Петровича начальником Департаменту Державної автомобільної інспекції;
Яловенка Віталія Олексійовича директором Департаменту внутрішньої безпеки;
полковника міліції Гогуадзе Георгія Гівійовича начальником Головного управління МВС України в Дніпропетровській області;
полковника міліції Бойка Леоніда Леонідовича начальник Управління МВС України в Черкаській області;
полковника міліції Мороза Юрія Леонідовича начальником Головного управління МВС України в місті Києві.