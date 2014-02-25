Міліцію Дніпропетровщини очолив Георгій Гогуадзе

Нового начальника керівникам структурних підрозділів та органів внутрішніх справ області 24 лютого 2014 року представив перший заступник в.о. міністра внутрішніх справ Віктор Дубовик.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Мешканцям Дніпропетровщини полковник міліції Георгій Гівійович Гогуадзе добре відомий. Раніше він очолював управління МНС в нашій області, був заступником начальника ГУМВС - начальником штабу Головного управління міліції. Перед сьогоднішнім призначенням він обіймав посаду начальника штабу Головного управління МВС в Київській області.

Віктор Дубовик та всі присутні в залі подякували попередньому начальнику ГУМВС Віктору Бабенку за його багаторічну плідну працю в органах внутрішніх справ та окремо на посаді керівника дніпропетровської міліції.

Щойно призначений начальник ГУМВС в області Георгій Гогуадзе запевнив, що зробить все необхідне для укріплення закону та правопорядку у Дніпропетровському регіоні, забезпечить конституційні права та спокій громадян.