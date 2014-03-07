У Миколаєві вбили жінку-підприємця

У Миколаєві невідомий убив жінку-підприємця.

Як повідомили УНІАН у групі зв`язків із громадськістю ММУ УМВС України в Миколаївській області, 6 березня близько 15-ї години до чергової частини Миколаївського міського управління міліції на телефонну спецлінію «102» надійшло повідомлення від жительки Миколаєва про те, що у складському приміщенні вона виявила тіло своєї матері без ознак життя. Жінка розповіла, що прийшла в гості до матері, яка працювала на ринку приватним підприємцем. Остання мала перебувати на складі з товаром. Зайшовши до приміщення складу, донька виявила її мертвою.

На тілі померлої виявлено ножові поранення тулуба і грудної клітки.

В даний час співробітниками міліції здійснюється комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення обставин трагедії та затримання особи, причетної до скоєння цього злочину.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділенням Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області почато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може допомогти міліції в розкритті злочину, звертатися до Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області за адресою: вул. Біла, 44 і за телефонами: 31-11-98 або «102».