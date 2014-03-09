Призначено нових керівників управлінь СБУ в Криму і Сумській області

Виконуючий обов`язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав укази, якими призначив нових керівників управлінь СБУ в Криму і Сумській області.

Тексти указів, розміщені на президентському сайті.

Так, начальником Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим призначено Олега Абсалямова,а начальником УСБУ в Сумській області – Володимира Іванюка.

Іншими указами Турчинов звільнив Андрія Василевського з посади начальника УСБУ в Сумській області та Володимира Маркевича - з посади начальника УСБУ в Тернопільській області.