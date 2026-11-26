Секретні матеріали планували зберігати під Лас-Вегасом.

У США розсекретили документи, які свідчать про те, що в межах секретної програми Пентагону розглядалася можливість будівництва спеціального підземного сховища для зберігання матеріалів, пов'язаних із невпізнаними аномальними явищами, зокрема можливих уламків НЛО і біологічних зразків. Про це пише Fox News із посиланням на розсекречений звіт військового підрядника Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS).

Йдеться про проєкт споруди площею близько 465 квадратних метрів, яку планували облаштувати на території комплексу Bigelow Aerospace у Північному Лас-Вегасі, штат Невада. Сховище мало розташовуватися під шаром землі завтовшки 4,5–6 метрів, а його бетонні стіни мали сягати приблизно 90 сантиметрів. Доступ передбачалося контролювати через захищений тунель зі сталевими дверима та кількома рівнями безпеки.

Програма стартувала у 2008 році за підтримки тодішнього лідера демократичної більшості в Сенаті США Гаррі Ріда та сенатора Деніела Іноуе. Спочатку на неї виділили 10 млн доларів. Офіційно дослідження мало вивчати перспективні аерокосмічні загрози, однак BAASS паралельно займалася пошуком матеріальних доказів, пов'язаних із аномальними явищами.

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Компанія швидко створила захищений офіс у Лас-Вегасі, обладнавши його камерами спостереження, електронними замками та огорожею. До травня 2009 року в BAASS працювали 47 штатних співробітників, серед яких були науковці, інженери та колишні військові.

Водночас керівництво Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA) скептично оцінювало результати роботи підрядника. У листопаді 2009 року заступниця директора відомства Летиція Лонг відхилила пропозицію засекретити програму на найвищому рівні, зазначивши: "Нам невідомо про жоден звіт, який містив би інформацію, достатньо чутливу та вразливу, щоб потребувати додаткового захисту".

Зрештою, DIA визнало звіти компанії обмежено корисними, а після другого року фінансування контракт не продовжили. Загальний бюджет програми за два роки становив 22 млн доларів.

Як зазначає Fox News, останній пакет розсекречених матеріалів Пентагону також містить три відеозаписи з інфрачервоних та електрооптичних сенсорів американських військових платформ за 2020, 2023 та 2026 роки. Вони демонструють спостереження невпізнаних об'єктів, однак у Пентагоні наголошують, що оприлюднені записи самі по собі не є висновком про їхню аномальну природу чи походження.

Пошуки аномалій

Як писав УНІАН, лісова служба США розсекретила архівні документи про Бігфута ("снігову людину"), які містять повідомлення про ймовірні зустрічі з загадковою волохатою істотою у штатах Монтана та Вашингтон, починаючи з 1940-х років. У матеріалах згадуються дивні сліди, незвичні звуки, різкий запах та розслідування повідомлень від мисливців і лісових патрульних, однак жодних наукових доказів існування Бігфута вони не містять.

Також ми розповідали, що Пентагон оприлюднив нову добірку розсекречених матеріалів про неопізнані аномальні явища, що містять свідчення очевидців, малюнки та звіти про загадкові об’єкти, які спостерігалися ще з 1950-х років. Серед найвідоміших випадків є інцидент у Техасі 1957 року, коли після появи незвичайних об’єктів у людей нібито виходили з ладу автомобілі, однак військові зрештою пояснили це рідкісними атмосферними явищами, а не позаземною активністю.

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