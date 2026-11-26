Впродовж 30 днів Міністерство оборони України має отримати дані про чоловіків з державних реєстрів.

Кабінет міністрів України, який дозволив приватній ППО використовувати пілотовані повітряні судна, постановив провести верифікацію інформації про громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років. Про це йдеться у постанові №1466 від 25 листопада.

Зокрема, перевірка інформації відбудеться на підставі даних, що обробляються в наступних реєстрах:

відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби;

Єдиному державному демографічному реєстрі;

Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Також затверджується "перелік даних державних інформаційних ресурсів, які Державна міграційна служба передає Міністерству оборони для проведення верифікації інформації про громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років".

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Крім того, визначено, що дані передаються у строк протягом 30 календарних днів.

Таким чином, Міноборони має отримати такі дані: реєстраційний номер облікової картки платника податків; реквізити паспорта; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; адресу місця проживання; відомості про громадянство тощо.

Ще мають надійти дані про реквізити паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також реквізити попередніх паспортів. Також відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, відцифрований образ обличчя особи тощо.

"Міноборони доручено забезпечити проведення верифікації отриманих даних і актуалізувати реєстрові дані шляхом внесення змін до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів протягом 120 календарних днів після завершення верифікації", - додали там.

Новини України

Як повідомляв УНІАН, у січні 2027 року в вищих навчальних закладах України розпочнеться повторна перевірка студентів віком понад 25 років. Кількість студентів віком понад 25 років зросла приблизно з 30 тисяч у 2021-2022 роках до 217 770 осіб.

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