Три з шести країн, що межують із Чорним морем, є членами НАТО - Румунія, Болгарія та Туреччина.

У Чорному морі румунські військово-морські сили постійно ведуть пошуки смертоносних слідів війни, в якій вони не беруть участі: це один із фронтів російсько-української війни, який більшості людей рідко доводиться бачити. Про це пише CBS News.

Він простягається аж до кордонів НАТО, а часом і перетинає його води, загрожуючи втягнути альянс, а отже, і США, у цю війну.

Представник НАТО з військових питань полковник Мартін О’Доннелл стверджує, що в Чорному морі різко зросла кількість інцидентів за участю безпілотників, мін і торгових суден.

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"Наприклад, у 2025 році в Чорному морі було зафіксовано менше 50 інцидентів. Цього року йдеться вже про 400-500 випадків", - сказав він.

Приблизно десятикратне збільшення загрожує найважливішій магістралі світових перевезень зерна та палива і зробило цей водний шлях небезпечнішим, ніж Ормузька протока. Цього року в протоці загинули 25 моряків, за той самий період у Чорному морі загинуло щонайменше 40 осіб.

"Чорне море не менш важливе, а, можливо, навіть важливіше… з точки зору світової торгівлі. Будь-який дисбаланс у потоці палива та продовольства може мати глобальні наслідки, які можуть вплинути на Америку так само сильно, як і на будь-яку з країн", - заявив О’Доннелл.

Три з шести країн, що межують із Чорним морем, є членами НАТО - Румунія, Болгарія та Туреччина.

Але, як пояснив капітан ВМС Румунії Міхай Йордаке, захист цих кордонів зовсім не схожий на їхній захист на суші.

"У нас немає огорожі в Чорному морі, яка б вказувала на те, що це наш кордон, а це - інший кордон", - сказав він.

Стаття 5 статуту НАТО про колективну оборону гласить, що напад на одного члена вважається нападом на всі 32 країни-члени. На запитання, чи захищатиметься альянс у разі потреби, О’Доннелл відповів:

"Я б сказав, що не повинно бути жодних сумнівів у готовності та здатності НАТО діяти".

Капітан Йордаке попереджає, що румунський військово-морський флот і без того зазнає серйозних проблем із забезпеченням боєготовності.

"Нам не вистачає людей, персоналу та обладнання, щоб впоратися з усіма комерційними суднами та дронами. Чотири роки тому ми були готові до однієї дрейфуючої міни, а зараз ми готові до десятків дрейфуючих безпілотників. Тому я вважаю, що ми будемо готові й у майбутньому, хто знає, що принесе майбутнє. Будемо сподіватися на мир", - сказав він.

Удари по флоту РФ

Минулими вихідними Україна заявила про нанесення удару по російському військовому кораблю та вантажному судну, яке потім, загорівшись, дрейфувало в територіальні води Фінляндії. У неділю Україна заявила про потоплення російського військового корабля, пришвартованого в Лівії.

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