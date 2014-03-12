Міліція шукає чоловіка з Донеччини, який обікрав львівську родину, що прихистила його після лікування

У Львові міліція розшукує зловмисника з Донеччини, який обікрав львівську родину, що надала йому тимчасове проживання після проходження лікування у львівському медичному закладі.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, 11 березня до Залізничного райвідділу міліції Львова із заявою про крадіжку звернулася 52-річна жителька селища Білогорща (територіально належить до міста Львова), яка повідомила, що 24-річний чоловік, житель Донецький області, скоїв крадіжку майна з її будинку в якому проживав у період з 5 по 11 березня.

Жінка повідомила, що її родина надала прихисток молодому чоловікові, який пройшов курс лікування у Львові і, з його слів, не мав куди повернутися у Донецьку область, звідки він родом. Львівська родина прийняла на тимчасове проживання чоловіка, надавши йому окрему кімнату в своєму будинку.

Однак, 11 березня чоловік зник прихопивши з помешкання постраждалої кошти в сумі 2 600 дол., 1 тис. євро та золоті вироби.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 ККУ (таємне викрадення чужого майна). Карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Проводяться слідчі дії.

Як повідомила дочка постраждалих львів’ян Мар’яна на сторінці Євромайдан Львів у Facebook, учасник 9-ї сотні Євромайдану, сирота із Донецька, протягом двох місяців був на Майдані, брав участь в подіях 18-20 лютого, там же ж був травмований. Він приїхав підлікуватися до Львова, дав кілька інтерв’ю, а потім обікрав будинок львів’ян, які дали хлопцеві постійний притулок.

«Він пограбував наших батьків, які прийняли його до себе, дали йому окрему кімнату на постійно (вкрав дуже велику суму грошей, золото, велосипед), увімкнув газ (не запалив, а просто відкрутив), залишив увімкненим світло і втік. Дякувати Богу всі живі», – пише дівчина.

За її словами, молодий чоловік під приводом Майдану купує ”шокери” і пневматичну зброю, збирає гроші і втирається в довіру, акцентуючи на тому, що він сирота і йому через Майдан спалили хату і погрожували вбивством.

«Швидше за все він вже давно не у Львові, хоча заяву в міліцію ми написали, але якби раптом він вам трапився – будемо вдячні за будь-яку інформацію на адресу: marjanka.j@gmail.com. Особлива прикмета – немає верхніх зубів», – пише Мар’яна.